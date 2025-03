Katkine elekter Kuressaares: nüüd juba igal reedel? Vallavanem: "Mõistame inimeste pahameelt."

Täpselt niisamuti kirusid eile hommikul kadunud elektrit taga ilmselt sajad saarlased. Tori piirkonnas tegutseva spaa juht ei hoidnud olukorra kirjeldamisel värve kokku, kuna viimase aja voolukatkestused on sattunud just reedesele päevale, kuna maja on kliente täis. Elektriprobleemid väljenduvad juba ka külastajate negatiivses tagasides ja mõjuvad halvasti ettevõtte mainele, pahandas ta.