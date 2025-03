LUGEJA KÜSIB Kas tööandja saab nõuda ületunnitöö tegemist?

Summeeritud tööaja kohaldamisel saaks sellist kokkulepet sõlmida näiteks enne uue arvestusperioodi algust, kui tööandjal on juba kindlalt teada, et sel perioodil oleks tal vaja töötajat täiendavalt tööle rakendada. Pooled saavad selles kokku leppida ka töö tegemise käigus n-ö jooksvalt, näiteks olukorras, kus tekib teise töötaja asendamise vajadus ja töötaja on nõus tegema ületunnitööd.