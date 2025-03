Andre Nõu otsib nõu Kuressaare linnaturu elavdamiseks

"Müüjad ütlevad, et kõigepealt kadusid ära ostjad, seejärel müüjad," rääkis turgu haldava OÜ Kuressaare Bussijaam juhatuse liige Andre Nõu. "Mine võta kinni, miks turg enam nii populaarne pole, aga samamoodi on ka teistes Eesti väikelinnades. Üldiselt on suund selline, et kaubanduskeskused rajatakse linnaservadesse, kuhu on autoga hea tulla ja parkida. See tõmbab paraku ka müüjaid," arutles ta ja lisas, et n-ö väevõimuga saaks kesklinna müüjad tuua, kui neile peale maksta. Aga selleks peab olema omaniku ehk vallavalitsuse tahe.