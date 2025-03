SAALIHOKI Jutt uuest alast vaikselt veereb ja läheb aina suuremaks!

Kui varem on Saaremaal pallimängudest tõsisemalt tegeletud võrk-, korv- ja jalgpalliga, siis tänaseks on ka saalihoki jala kindlalt maha saanud. Aina enam väheneva rahvastiku juures süvenev konkurents harrastajate osas pole neid maha murdnud ja plaanipäraselt tegutsedes on eesmärgid kindlalt paigas.