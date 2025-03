Eksperdid kahtlevad uue Eesti-Läti elektriühenduse vajalikkuses

Elektripirn. Foto on illustreeriv.

Energeetikaeksperdid nendivad, et olukorras, kus meretuuleparke niipea tulemas ei ole, ei tundu ka Saaremaale rajatav uus Eesti ja Läti neljas elektriühendus mõistlik. Eleringi sõnutsi on liini aga vaja, et importida tulevikus lõunast Eestisse odavat elektrit, vahendab ERR.