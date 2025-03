"Ometi teame, et uue ühenduse ehitamiseni saab jõuda alles pärast aastat 2030. Selleks ajaks on Leedus ja Poolas rajatud juurde uusi tuuleparke (Poolas on ka suured mereparkide projektid töös), mis toovad lõunapoolse elektrihinna alla.

Teiseks on massiivselt tuuleparke kavas rajada Lõuna-Rootsi ning on kindlaid märke, et Rootsi idaranniku äärsetele meretuuleparkide projektidele antakse luba edasi minna. Ainuüksi Gotlandi ümber meres kavandatakse elektri tootmist kümnekordse Eesti tarbimise mahus. Seega ei saa lähtuda tänastest Rootsi erinevatest hinnapiirkondadest ning Eesti-Läti neljas ühendus pikendatakse Ventspilsist Gotlandini ja see võimaldab ka sealsest odavamast elektrist osa saada.