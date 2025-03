Heaolupäevade avasõna öelnud Saaremaa abivallavanema Riina Alliku sõnul on täna ja homme toimuva ürituse moto "Täisväärtuslik elu kodus" ning märksõnad "toetus ja ennetus" .

"Keegi ilmselt ei tea ette, missugune saab olema meie vanaduspõlv – kas veedame selle kodus, hooldekodus, arstide vahet käies ja rohtusid süües või elame hoopis aktiivset pensionärielu," tõdes Allik. "Kas me oleme sunnitud elu lõpu poole veetma oma päevi üksilduses, sest kallid inimesed on lahkunud enne meid või on nad meist väga kaugel."