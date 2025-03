Reedel katab Skandinaaviat ja Soomet madalrõhuala ja selle serva mööda kandub üle Eesti pilvi, millest aga vihma sajab vaid üksikuis paigus ja seegi sajuhulk on väike. Puhub tugev edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur öösel -1..+3, saartel kuni +5°C, päeval 7..11°C, tuulele avatud rannikul jääb 5°C ümbrusse.

Laupäeval muutub mõjusamaks idapoolne kõrgrõhuala. Laialdaselt on ilm sajuta ja selge taevaga. Tuul päevaks nõrgeneb ja puhub lõunakaarest, mõnel pool on ka muutliku suunaga. Edelavoolus jõuab mahedam õhumass ja temperatuur on öösel +1..+5°C, päeval tõuseb tuulele avatud rannikul veidi üle 5°C, sisemaal 11..16°C-ni.