Linnupeletid on ära hoidnud suurema pargikoloonia tekke

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson nentis, et lindude arvukus linnas seetõttu paraku vähemaks ei jää ning nad otsivad endale uued pesakohad. "Õnneks uut suurt kolooniat hetkel me tekkimas ei näe, kuid linnud teevad siiski uusi pesasid üle linna erinevates kohtades," lausus ta.

Tiitson tõdes, et häälpeletite kasutamine on seda tüüpi tegevus, kus linnud aetakse lihtsalt ühest kohast teise. "Eesmärk on meil siiski kolooniate tekkimise vältimine ning hetkel näib, et see on õnnestumas. Ei taha seda samas veel ära sõnuda – hoiame pilku peal, kuidas teema areneb," lausus ta.