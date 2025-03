Vaata, kes on Saaremaa parimad piljardimängijad

MTÜ Saaremaa Piljardispordi juhatuse liige Kevin Tammsalu tunnistas, et 2024/2025 hooaeg Saaremaa piljardis läheb kindlasti ajalukku. „Esimest korda toimus sel perioodil kokku kuus võistlust ja seda meistriliiga etappidena. Esimest korda sai Saaremaal võisteldud ka vähem tuntud piljardimängu formaatides, näiteks 14-1. Hea meel, et on tekkinud regulaarsed mängijad, kes käivadki kuust kuusse mängimas, iga kord kui võistlus toimub. Samuti valmistab rõõmu, et uudised meie võistlustest ka mandril levima läinud on. Sedasi on meid ülesse leidnud ka mängijad Tallinnast, kel vaat et peaaegu võimalus igal nädalal pealinnas võistlustel kätt harjutamas käia,“ rääkis Kevin.