Turniiri ellukutsuja ja Incapi presidendi Otto Puki sõnul on algatuse eesmärk äratada gümnasistide ja tudengite huvi tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonnas töötamise vastu. “Oluline on käia ajaga kaasas. E-sport on enamat kui pelgalt meelelahutus - see on tempokas, strateegiline ja koostööl põhinev võistlusvorm, mis arendab inseneeria ja elektroonikatootmise valdkonnas olulisi oskusi,” sõnas Pukk.