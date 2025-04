Spordiliit kutsub maakonna tervisepäevadel kõiki liikuma

Saaremaa spordiliidu peasekretäri Kaie Järvelaiu sõnul on kevadistest tervisepäevadest saanud juba traditsioon. Kui viiel-kuuel aastal korraldati üks tervisepäev, siis mullu pühendati liikumisüritustele juba nädal ning tänavu on selleks ette nähtud lausa kaks nädalat.

"Üritusi tuli seekord nii palju, et lühema aja sisse need kõik ei mahukski," ütles Järvelaid. "Mul on selle üle ainult hea meel."