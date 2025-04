Peale pooletunnist tagaajamist metsas pöördus üks politseinik sõidukite asukohta tagasi. Selgus, et kadunud olid nii registreerimisnumbrita kaubik kui ka politsei eritunnustega ametisõiduk.

Ka saabuv öö ei katkestanud otsinguid, kuid kahjuks ei õnnestunud kaht mandri politseiniku metsast leida. Ühe kadunud isiku leidsid kaks Orissaare seenelist laupäeva lõuna paiku Pöide kandis ühelt värskelt raielangilt. Kolmanda seadusesilma otsingu lõpetati, kui Läti Valdemārpilsi politseijaoskonnast tuli informatsioon, et kadunud isik oli metsas kuidagi Lätti eksinud ja Läti Ārlava asulasse jõudnud.

Puhtaks pestud ja täis paagiga politseiauto leiti pühapäeva õhtul Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee kõrval asuvast parklast Võrsna külas, kus see oli kaks päeva iseseisvalt liiklust rahutustanud.

Politseiametnike tervislik seisund on hea ja täpsemaid andmeid PPA ei avalda enne menetluse lõppu.

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist kolonelleitnant Ell Lirpa tänab kõiki, kes osalesid otsingutel ja toonitas, et kehtestatud piirkiiruse mõte on suurendada liiklusohutust ja loodab, et te ei kiirusta meelega ja tegelikult soovite olla nende autojuhtide seas, kes parandavad Eesti liikluskultuuri.