KOOLIDE EDETABEL Lümanda põhikool sai kõrgeimad punktid Saaremaal

Suurima erinevusena on nüüd koroona-aastatest – mil osa lõpueksameid jäi ära – nii palju aega juba möödas, et kasutada saab kolme viimase aasta andmeid.

Edetabelis 22. kohal on näha Lümanda põhikooli 432 punktiga, tehes Lümanda koolist selles arvestuses Saaremaa edukaima. Valjala põhikool sai 417,1 punkti ja on 32. kohal ning Salme põhikool 52. kohal 403,7 punktiga. Kokku on loetelus 231 kooli.