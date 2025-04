KAMPAANIA Tee mudilastele rõõmu ja anneta oma seismajäänud mänguasjad kohalikesse liivakastidesse

Tänavust Kuressaare linna sünnipäeva tähistatakse algatusega, mille keskmes on keskkonnasääst ja üksteise märkamine. Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk kutsub saarlasi 25. aprillist kuni 7. maini üles annetama oma kodus seisma jäänud, ent korralikke liivakasti- ja õuemänguasju, et need leiaksid suveks tee avalikesse liivakastidesse üle kogu Saaremaa.