Kallemäe kooli laste laul võitis nii publiku kui žürii südamed

Nii uhke tunnustus - HEV koolide lauluvõistluse Grand Prix - jõudis Saaremaale selle võistluse ajaloos esimest korda. Oleme võidu üle väga rõõmsad, kuid ka pisut ootusärevad – nimelt on traditsioon, et Grand Prix’ saanud koolil on au ja võimalus korraldada järgmist lauluvõistlust. Olen kindel, et STHK toimekas seltskond saab sellega suurpäraselt hakkama!