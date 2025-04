Johannes Aavik 145: ööp või vüün?

Niisiis, me keelemeister oli ise rahul lühikese sõnaga vüün pika sõna ööpäev asemel, milleks “Keele konksvingerduste” autori Monika Undo sõnul sai Aavik eeskuju rootsikeelsest sõnast dygn, mis just 24 tundi ehk ööpäeva tähendabki.

Seda on kohane meenutadagi nüüd, mil pärast kella keeramist oleme esimesi nädalaid tajunud muutust me ööpäevarütmis - või vüünurütmis. Aavik polnud aga esimene, kes ööpäeva soovis lühendada. Undo kirjutab, et “1930. aastal lõi keelemees Manivalde Lubi sõna ööp (ööba, ööpa). Näitelausena on Lubi toonud „Vihma sadas kaks ööpa järjest”. 1937. aastal ilmunud ÕSis on ööp juba olemas. Keeleteadlasele Johannes Aavikule ei meeldinud ööp sugugi, sest tema meelest polnud see kõlaliselt kuigi hea.”