2005. aasta 15. mai keskpäeval maandus Kuressaare lennuväljal firma Skyways 50-kohaline õhulaev Fokker 50, mis tõi Stockholmist Saaremaale 36 reisijat. See oli esimene regulaarreis rahvusvahelisel liinil Stockholm–Kuressaare–Stockholm.

Skywaysi müügiesindaja Olav Nielsen ütles, et saared on rootslaste hulgas populaarsed. Gotlandile lendas Skyways Arlanda lennuväljalt suvehooajal suisa 13 korda päevas. Nielsen lootis, et ka saarlastel tõuseb huvi uue liini vastu ja järgmisel aastal saab nädalas teha juba kaks-kolm reisi.