Pickleballi maaletooja Kristiin Mets (vasakul) kutsub kõiki huvilisi liituma, sest juba on tekkinud suurepärane kogukond. Paremal Rasmus Ink.

Kui tennis on valitsenud Saaremaa reketimänge juba aastakümneid, siis üha enam on pead tõstmas sulgpall, pickleball ja padel, mis on leidnud sadu harrastajaid ja loonud endale kindla kogukonna.