Pöide kool valis uue logo

“See logo on sümbol sellest, mida me siin oluliseks peame. See kannab endas seda, mis meid kõiki kokku liites kõige enam iseloomustab. Logo on märk austusest, avatusest, ühendusest ja turvalisusest - armastusest. Armastusest iseenda, üksteise ja selle paiga vastu, kus me elame. Juhtumisi panime südameid töödele, mille koondtulemusena võitis südamekujuline töö. Tõeline sümbol sellest armastusest, mida me tunneme oma südames selle elu vastu, mida me siin elame,” kirjeldas Pöide kool enda kodulehel.