Liiva on Rainer Antsaare sõnul olnud politsei tähelepanu all juba pikemat aega, sest viimasel ajal on seal juhtunud mitu rasket liiklusõnnetust. Koos Muhu vallaga tõstatas politsei teema maakonna turvalisuse nõukogu koosolekul, kus otsustati pöörduda lahenduse leidmiseks transpordiameti poole.