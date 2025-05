Saaremaa palub transpordiametil Kuivastu maanteel alandada piirkiirust

Politsei andmetel on Saare maakonnas iga aastaga kasvanud järjepidevalt liiklussüütegude arv, millest suurim osa rikkumisi esineb just Kuivastu-Kuressaare maanteel ning pea pooltel või enam juhtudel on tegemist olnud kiiruse ületamisega.

„Oleme jõudnud punkti, kus saame tõdeda, et kiiruse alandamiseks meetmete kasutamine on Kuivastu-Kuressaare maantee kriitilistel lõikudel on eluliselt vajalik, sest kiiruse ületamise trend kasvab Saare maakonnas iga aastaga. Oluline hinnata võimalusi kiiruspiirangute kohandamiseks just nendes kohtades, kus eksimus võib kaasa tuua väga raskeid ja pöördumatuid tagajärgi,” lisas Tuisk.