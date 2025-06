"Kui kujutate ette, et olete väsinud – ei lähe läbi!" teatas oma avakõnes päevakangelaste poole pöördudes kõrgkooli rektor Ülle Ernits. "See kolm ja pool aastat on teile lausa vaimustavalt mõjunud. Te olete siin, et oma järgmist eluetappi alustada."