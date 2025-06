Pühadeperiood on pikk ja reisimine toimub hajusalt – tule Saaremaale!

Jaanipühadele eelneb mitu vaba päeva ja ka järgnevad päevad pakuvad võimalusi reisimiseks. Inimesed alustavad oma puhkust hajutatult – juba nädal enne jaani on saartele suunduvaid reisijaid märgatavalt rohkem. Samuti tullakse tagasi mandrile erinevatel päevadel, mitte kõik korraga. Tänu varajasele planeerimisele on paljud broneeringud juba tehtud, mis aitab liiklusvoogu paremini ette näha ja korraldada.

TS Laevad OÜ tegutseb selle nimel, et reisid sujuksid. Kuigi e-piletid on populaarsematele aegadele juba välja müüdud, julgustame soovijaid reisima saartele üldjärjekorras, sest pileteid saab ka kassast ning laevareise on planeeritud maksimaalselt. Virtsu–Kuivastu liinil teenindavad Piret ja Tõll, ning alates 19. juunist on abiks Regula. Saaremaa liinil on eelmüügist müüdud 70% laevade mahutavusest, seega jääb igale reisile kuni 30% kohti üldjärjekorrast sõitjatele. Regula lisandub põhilaevadele siis, kui sadamasse jääb maha vähemalt 40 sõiduautot ning võtab veel omakorda üldjärjekorrast sõidukeid peale. Samuti on planeeritud öised lisareisid, kui olukord seda nõuab. Eelmisel aastal oli pühadeperiood päeva võrra lühem ning kõik toimus sujuvalt.