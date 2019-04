Ülo Kivine lahkub piimatööstusest

Kivine märkis, et Eesti Parima Toote konkursil on viimastel aastatel pärjatud parima piimatoote tiitliga just Saaremaa tööstuse tooteid. 2017. aastal Old Saare juust ja käesoleval 2019. aastal ÖKO täispiim.

2018. aasta lõpus valmis tehases uus tootmiskompleks, mille tulemusel investeeriti uutesse liinidesse üle 2,5 miljoni euro. Turule on jõudnud uued Thule kohupiimakreemid ja nüüd ka Old Saare sulatatud juust. “Leian, et on sobiv hetk anda see positsioon just nüüd üle uuele juhile ja suunduda taas tagasi mandrile,” sõnas Ülo Kivine.