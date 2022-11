ARVUDE KEELES ⟩ Kas vanasti olid ikka jõulud lumisemad?

Saarte Hääl palus riigi ilmateenistusel teha väikese ülevaate sellest, millal on Saaremaal läbi aastate maha sadanud esimene lumi. Õigemini millal registreeriti esimene lumi Kesk-Saaremaal asuvas Uue-Lõve vaatlusjaamas. Loomulikult ei tähenda see näitaja, et lumi kohe maha jäigi või et oli väga lumerikas talv. Esimene lumi sulab tavaliselt ära ja talv võib kujuneda hoopiski Eestimaa tüüpiliseks aastaringselt kehvaks suusailmaks. Kuid on ka vastupidiseid näiteid.

Selgus, et esimese lume rekord jääb päris pika aja taha. 1968 sadas lumi maha koguni 6. oktoobril. Viinakuu lumesadu ongi pigem haruldus, seda on 61 aasta jooksul juhtunud vaid 12 korral. Kõige tavapärasemalt on lund oodata novembri teisel poolel, sel ajal on esimest lund sadanud 20 aastal. Eriti suur tõenäosus on esimese lume tulekuks ajavahemikus 17.–25. november. Veel täpsemaks minnes on suurim lootus 17.–18. novembril. Neil kahel kuupäeval on esimene lumi maha sadanud koguni kuuel aastal 61-st. Kolmel aastal on lumi maha tulnud 2., 17., 18. ja 21. novembril. Vaid ühel talvel polegi enne jaanuari lund sadanud ja aasta lõpp on tulnud musta maaga. See juhtus talvel 2011/2012.