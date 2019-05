Ilusad kevadilmad on toonud ühele inimesele pähe mõtte minna autoga sõitma Leisi jalgpallistaadionile. Tagajärjeks sellele teole on rikutud palliplats. “Inimene, kes sa selle sigaduse korraldasid, tule ja vabanda!” on Leisi spordiväljaku hooldaja Margus Kuuse sõnum süüdlasele.