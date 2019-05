Militaarmehed tõid Orissaarde tanki

"Eesmärk on tank käima panna või vähemalt üritada seda teha," ütles Saaremaa sõjavaramuuseumi eestvedaja Margus Sinimets Saarte Häälele.

Neljapäeva hommikul nägid Sinimets ja tema kamraadid Viimsis sõjamuuseumi hoovil tundide kaupa vaeva, et aastakümneid seisnud sõjamasinalt pidurid maha saada. "Kõik pidurid, sidurid olid kinni, käik ei tulnud välja, aga saime lahti ja veerema!" rõõmustas Sinimets. Seejärel upitati sõjamasin suure kopplaaduri jõul Saaremaa transpordifirma Siimu Auto treilerile ja sõit läks Virtsu poole.

Järgmiseks tööks juba Orissaare sõjavaramuuseumi hoovil on tanki mootori, torustike ja paakide demonteerimine ning sinna kunagi valatud vedelikest tühjaks tegemine. Mootori kolvid on Sinimetsa sõnul ilmselt kinni roostetanud.

"Valasime aineid peale, homme hakkame harutama," lisas ta. Eesmärk on mootorile elu sisse saada hiljemalt 3. augustil, sest 4. augustil toimub Tumala mõisas Saaremaa 8. sõjaajaloopäev. Seal loodetakse taaslavastuses näidata juba omal jõul liikuvat sõjamasinat.

Tanki sai Saaremaa sõjavaramuuseum enda käsutusse Eesti sõjamuuseumist, kuhu see sattus Poola armeemuuseumi kingitusena 2015. aastal. "Millalgi läheb ta sõjamuuseumisse tagasi, aga meil on hasart, et tahaks tankiga mängida natuke," lisas Sinimets.