Aasta ema tunneb rõõmu nii oma kui ka trennilastest

Treieli õpilased kirjutasid tema kohta nii: “ Tunneme, et Virge näol on meil alatiseks olemas inimene, kelle poole pöörduda mis tahes murega, olgu see seotud eraelu, kooli, trenni või mis tahes muude küsimustega. Ta kuulab alati ära ja müstilisel kombel eranditult alati on tal mõni nõuanne tagataskust võtta.”