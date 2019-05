Loomasõbrad ja politsei päästsid koerad näljasurmast

Kõikvõimalikku rämpsu täis õuel oli üks koer suletud aedikusse, kaks aga pimedasse akendeta aita. Aidas elanud koertele polnud jäetud toitu ega vett. Loomapäästjad vaatasid ka lauta, kust avastasid puuridest küüliku- ja põrandalt kanakorjused. Üks korjus vedeles veel õues prügikastis. Loomade-lindude perenaist polnud kuskil.

“Kui me pühapäeval poleks sinna Kakuna külla läinud, oleks seal lisaks kohapeal nähtud korjustele kolm laipa rohkem olnud,” ütles Saarte Häälele MTÜ Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlik Marge Kaju, kes koos ühingu teise vabatahtliku Eva Kipsiga ja MTÜ Loomapäästegrupp esindaja Riina Pernauga pühapäeval kohapeal käis. “Midagi sama jubedat olen näinud vaid korra, paar aastat tagasi, kui ühest Saaremaa majapidamisest sealsed loomad viletsatest tingimustest päästsime. Tõsi, selles talus olid kõik loomad elus.”

“Üks asi on vaatepilt, aga lehk seal aidas ja laudas oli kirjeldamatu,” kirjeldas pühapäeval kogetut Riina Pernau, kelle initsiatiivil koeri ära tooma mindi. “Kui koju sõitsin, oli mul veel autoski tunne, nagu vedeleks kuskil mädanev laip, kuna mu riided haisesid.”

Olen koos koertega kodus!

Riina Pernau sõnul jõudsid temani juba talvel Kakuna küla elanike kaebused, et ühe majapidamise koerad – tollal oli neid kaks – on lahti ja uluvad. Kui Pernau kontrollima läks, polnud perenaist kodus. Aedikusse suletud koerte seisukord paistis Pernaule rahuldav, toitu jätkus, üksnes joogivesi oli külmunud. Perenaine võttis Pernauga ühendust, selgitades, et on haiglas.

“Hiljem tuli välja, et selles majas ta siiski ei elanud, üksnes käis seal vahel,” märkis Pernau.

Et loomade olukorraga kursis olla, hoidis Pernau koerte perenaisega Facebooki Messenger`i kaudu kontakti.

Peagi lisandus majapidamisse kolmas, valget karva koer Amy – perenaise sõnul kuulus see koer kutsikana talle, ent oli antud Tallinna ühele vanaprouale, see aga ei saanud koera eest hoolitsemisega hakkama.

Varsti teatasid külaelanikud Pernaule, et uus koer on väga kõhn ja hulgub külas ringi. Omanik põhjendas, et koer oli haige olnud ja pääses aedikust välja sellal, kui ta ise tööl oli.

Tükk aega ei saabunud koerte kohta ühtki uudist, sel pühapäeval aga helistati Pernaule koerapidaja naabriperest: kaks koera olevat aidas kinni, kolmas aga karjub õues. Kui olukorda kontrollimas käinud mees nähtut kirjeldas ja videoklipi saatis, võttis Pernau kohe ühendust veterinaar- ja toiduametiga ning sõitis koos lemmikloomade turvakodu vabatahtlikega aega kaotamata Kakuna külla kohale. Loomapäästjad kutsusid kohale politsei, et koos korrakaitsjatega erakinnistule siseneda. Kaju sõnul oli tema jaoks kõige emotsionaalsem hetk, kui nägi, kuidas päästetud koerad kergendustundest nutsid. “Neil lausa pisarad jooksid,” kirjeldas Kaju. “Ju nad said aru, et see hull aeg on nende jaoks läbi.”

Kuna loomapäästjad koerte perenaisega ühendust ei saanud, palusid nad husky eelmisel omanikul – kes tehti kindlaks koera kiibi järgi – naisega ühendust võtta. Pernau sõnul luiskas naine aga helistajale, et on koertega kodus ning kõik on parimas korras, ehkki samal ajal askeldasid tema õue peal loomapäästjad ja politsei.

Alustati väärteomenetlust

Kolmest koerast kaks, valget karva Amy ja sinisilmse husky Sanna, võttis Kaju ajutiselt enda hoolde. Kolmas koer, hallika kasukaga Elsa sai hoiukodu turvakodu vabatahtliku juures.

“Koerad on ülisõbralikud, Amy magas puhtaks pestuna mul täna öösel lausa kaisus,” ütles Kaju, kelle sõnul kardavad koerad üksiolemist.

Kaju käis kahe koeraga kliinikus tervisekontrollis. “Kõige paremas seisukorras on Sanna, Elsa ja Amy on aga päris halvas konditsioonis,” rääkis Kaju. Valge Amy kaalus üksnes 14,3 kg, kuigi peaks kaaluma 20–25 kilo.

Loomakaitsjad loodavad, et leiavad koertele peagi uued hoolivad omanikud.

Kuressaare patrullpolitseiniku Kairi Kontkari sõnul esitasid loomapäästjad politseile eile ka ametliku kaebuse. “Alustame looma suhtes lubamatu teo toimepanemise paragrahvi alusel väärteomenetlust,” ütles Kontkar. “Eile olime sündmuskohal vaid nende julgestamiseks. Tol hetkel olid meile kõige olulisemad loomad – kolm abi vajanud koera tuli varjupaika toimetada. Nüüd asume juhtumit uurima ja infot koguma.”