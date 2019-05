Jahinaised tähistavad juubelit Saaremaal

Ühisjaht on jahinaistele kujunenud nüüd traditsiooniks, mis saab juba kümme aastat vanaks. Sel aastal kutsub Saarte jahimeeste selts naised Saaremaale. Seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles Saarte Häälele, et praegu on Eestis jahinaisi pisut üle neljasaja.