Onkoloogivastuvõtud Kuressaare haiglas algavad kahe nädala pärast

Ambulatoorseid vastuvõtte hakkavad tegema doktorid Kristiina Ojamaa, Kerli Kuusk ja Tiina Tuul.

“Kolm on esialgu paras arv, et saaksime üksteist asendada,” ütles Kristiina Ojamaa, ITK onkoloogiakeskuse juhataja. “Olen veendunud, et oleme kõik onkoloogia valdkonnas ühtmoodi pädevad. Ainsana võivad meid Saaremaale sõitmast takistada ilmastikuolud.”

“Erandolukordades, kus onkoloog ei saa Saaremaale tulla, oskan teatud juhtudel ka mina aidata,” märkis Kuressaare haigla ravijuht, hematoloog Edward Laane, lisades, et vajadusel tuleb appi ka onkoloogiharidusega doktor Ojar Eerik.

Patsiendid saavad end onkoloogi vastuvõtule registreerida juba tänasest registratuuri telefoninumbril 45 20 115. Vastuvõtule pääseb perearsti saatekirja alusel.

Laane sõnul on ITK tegevusloa alusel toimuvatele ambulatoorsetele konsultatsioonidele oodatud ka need patsiendid, kes on käinud ITK-s ja vajavad näiteks järelkontrolli või retsepti uuendamist.

Kuna keemiaravi Kuressaare haiglas veel osutada ei saa, toimuvad onkoloogivastuvõtud esialgu iga kahe nädala tagant kolmapäeviti.

“Kuna oleme kõik kolm valmis siin ka keemiaravi osutama, teeme edaspidi vastuvõtte iga nädal,” lausus dr Ojamaa. Ka edaspidist keemiaravi hakkab Kuressaare haiglas pakkuma ITK.

“See Kuressaare haigla poolne initsiatiiv on teretulnud – abi peab olema inimestele lähemal,” rääkis Ojamaa. “Et patsientidel oleks võimalikult mugav ja nad ei peaks sõitma Tallinna vahet, kasutame kõiki Kuressaare haigla tingimusi ja võimalusi.”

Kristiina Ojamaa hinnangul on Kuressaare haigla hästi varustatud raviasutus. “Mida me ei saa teha siin kohapeal, saame teha oma haiglas Tallinnas,” lisas ta.

Ojamaa sõnul kavatsevad ITK arstid peagi, enne keemiaraviga alustamist, asuda siinseid õdesid ja sisearste koolitama vähipatsientidega tegelemiseks.

Edward Laane: Loodame ravimite lahustamiskeskuse valmis saada sügiseks.”

“Loodame ravimite lahustamiskeskuse valmis saada sügiseks,” avaldas Laane. “Litsentsi kättesaamine võib küll aega võtta, ent siin haiglas teeme kõikvõimaliku, et keemiaravi saaks pakkuma hakata oktoobris-novembris.”

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul läheb lahustuskeskuse rajamine ja sisustamine haiglale maksma ligi 20 000 eurot.

Laane hinnangul on onkoloogiapatsientide konsultatsioonid ja edaspidine keemiaravi osutamine Kuressaare haigla jaoks päris suur muudatus.

“Meie labori, radioloogide, õdede ja ilmselt ka füsioteraapias töötavate inimeste jaoks tähendab see suuremat koormust, aga kui Saaremaal elav patsient saab abi kohapeal, on see suur pluss,” kinnitas Laane.

Tulevaste keemiaravipalatite naabrusesse on kavas praegusest asukohast üle kolida ka vähipatsientide teabetuba.

MTÜ Saaremaa Vähiühing juhatuse liige Siiri Rannama märkis, et teabetoa vastuvõtuajad sätitakse ümber vastavalt onkoloogide vastuvõtuaegadele.

“See on vajalik, et patsientidel oleks psühholoogiline ja sotsiaalne tugi samal päeval kättesaadav,” ütles Rannama. Tema sõnul ootavad vähipatsiendid – eeskätt eakamad – pikisilmi, et pääseks arstivastuvõtule või keemiaravi saama Kuressaare haiglas, kuna nad ei soovi pealinna vahet sõita.

ITK tohtrid kinnitasid, et neist igaühe patsientide hulka kuulub saarlasi, kes praegu vastuvõtul ja keemiaravil käimiseks peavad sõitma Tallinna.