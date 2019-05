Bulla maja ootab külastajaid

“Oleme avatud sama kaua kui Sääre tuletorn,” ütles majamuuseumi rajamise eestvedaja Mihkel Undrest. Ta märkis, et muuseumi on mõtet lahti hoida siis, kui on külastajaid. Seda, millal ja kuidas inimesed Sõrves liiguvad, teavad aga kõige paremini Sõrve tuletorni haldajad, kellega ta muuseumi lahtiolekuaegade osas konsulteeris.