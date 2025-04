ALBERT UUSTULND 100 "Tormide poja" piletid jõudsid juba müügile

Kuressaare Teatri uudiskirjast võib lugeda, et Saaremaa randadest piisas Albert Uustulndile täiesti, et jutustada suuri lugusid inimese lootustest, kannatustest ja armastusest.

Tema laule on juba aastakümneid lauldud perekondlikel sündmustel, need on tuge pakkunud ja aidanud tundeid väljendada, kui oma sõnadest on puudu jäänud. Tuntuimad neist ehk „Tüdruk“, „Autojuhtide polka“, „Sinavad veed“, „Merede süles“.