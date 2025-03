Teatriauhinna pälvinud Maria Faust „On õnn olla mõlemat – helilooja ja muusik!“

Kadi raadio eetris õnnitlusi vastu võttes tunnistas muusik, et mingit auhinna pärast muusika kirjutamist tema sõnul ei ole olnud. „See oli lihtsalt väga, väga huvitav protsess. Oli väga kihvt grupp ja lugu, mis inspireeris. Ma kindlasti ei arvanud, et see nii hästi läheb,“ sõnas ta.

Üks asi on Fausti sõnul muusika kirjutamine, aga teine see, et ta on kogu aeg ka ise laval ja mängib samuti kolm tundi jutti koos oma bändiga muusikat. „On õnn olla mõlemat – helilooja ja muusik,“ sõnas ta.