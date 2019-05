Kuressaare haigla tunnustas oma töötajaid

Kuressaare haigla tähistas seda tänavu pidulikult Meedla kojas, kus seminaripäeva “Mõeldes endale” raames tunnustati haigla tublisid õdesid ja hooldustöötajaid. Selleks puhuks tuli kohale Eesti õdede liidu juhatuse liige Linda Jürisson, kes andis ülevaate õendusvaldkonna hetkeolukorrast ja tulevikulootustest. Sõna võtsid ka haigla juhatuse liikmed Märt Kõlli ja Edward Laane, avaldades lootust, et tänavu sügisel avatav õdede õpe Kuressaares toob õendusse värsket verd ja tuge praegustele õdedele.

Enim ootusärevust pakkus aga parimate õdede ja hooldajate väljakuulutamine. Kuressaare haigla õendusjuht Piret Sarjas ütles, et haigla struktuuriüksuste lõikes esitati kandidaatideks tublimad töötajad ning nominentide seast valiti igas kategoorias välja üks õde ja üks hooldaja. Haigla 143 õest ja 93 hooldajast oli pidulikul seminaril kohal ligikaudu 70.

“Paraku on meil selline töö, et kõik ei saa haiglast ära tulla, aga tunnustamist ja tänu pälvivad nad kõik,” rõhutas Sarjas. Ta lisas, et tänavu oli konkurentsi piisavalt ning kandidaatide seas parajalt tihe rebimine.