Töötukassa kolib uueks nädalaks uude majja

“Ruumi on meil siin, uues kohas rohkem kui Ajamajas,” ütles töötukassa Kuressaare osakonna juhataja Ave-Reimaa-Lepik, lisades, et põrandapinda on töötukassa käsutuses sadakond ruutmeetrit enam. Samuti on uue asukoha pluss tema hinnangul see, et erinevalt Ajamajast, kus töötukassa osakond paiknes koguni kolmel korrusel, asuvad kõik uued ruumid samal tasapinnal. “Kolimisest võidavad kõik – nii kliendid kui ka töötajad, kel on siin palju paremad tingimused,” kinnitas juhataja.