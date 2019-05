Politsei paneb vormi külge kaamerad

Tema ja patrullteenistuse juhi Matis Siku kinnitusel tuleb ikka ja jälle ette, et politseitöös on vaja klaarida, kuidas siis ikkagi küsitlemine, kinnipidamine või mõni muu toiming käis. Tavaliselt on need sõna-sõna vastu juhtumid.

“Nüüd saame me oma tööle tõestusmaterjali,” selgitas Sikk. Ta lisas, et inimeste sagedane ägenenud reaktsioon politseiga kokkupuutel on inimloomusele omane. Kriitilistes olukordades püütakse ikka ennast kaitsta ja seda vahel ka rünnates.

Siku sõnul töötab vormikaamera siis, kui politseinik selle sisse lülitab. Sellele peab eelnema tõestatud teavitus, et inimene on tema filmimisest teadlik. Samas on kaameratel ka selline funktsioon, et kui kaamera pannakse salvestama, on tal salvestatud ka minut sellele eelnenud tegevust. See on vajalik seetõttu, et kui mingi situatsioon algab ja kulgeb väga kiiresti, ei ole politseinikul alati kohe võimalust kaamerat tööle panna.