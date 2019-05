Saaremaa piimatööstuse uueks juhiks saab Valdis Noppel

Saaremaa piimatööstuse nõukogu esimees Tõnu Post ütles, et Valdis Noppeli palkamine on piimatööstusele tõeline õnnestumine. Posti sõnul pakkus Saaremaa piimatööstus Noppelile juhi kohta ka juba neli aastat tagasi, kuid siis jäi asi katki. “Nüüd, kus meil kõik õnnestus, ma arvan, et me saame väga hea juhi.”