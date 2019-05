Demineerijad puhastavad Saaremaad lõhkekehadest

Päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi juhataja ja Saare Kõmina üldjuht Aivar Post rääkis Kadi raadio uudistele, et eemärk on muuta piirkonda ohutumaks, kõrvaldades sõjast maha jäänud lõhkematerjali.

Varem kogutud info põhjal on kaardistatud kohad, kus on suurem tõenäosus lõhkekehi leida. Nädala jooksul on kaasatud üle 50 inimese ja koostööpartneriteks on kaitseväelased, mereväe tuukrid, politsei, kaitseliit, päästeameti erinevad osakonnad ja Soome kaitseväe vaatlejad.