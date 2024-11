Koori- ja tantsujuhtide puudus viib kümmekonna aastaga kooride ja tantsurühmade kadumiseni

Nii Erikso kui ka Lehto arvasid, et praegu Saaremaal koori- ja tantsujuhte veel jagub, aga suur problem võib tulla 10–15 aasta pärast. "Mis siis saab, kui praegused tublid inimesed pensionile lähevad? Kas meil 2039. aasta suurele laulu- ja tantsupeole ka juhendajaid jagub? Noored tahavad oma töö eest ka väärilist palka," muretses Laine Lehto. "Kui sa töötad harrastajaga, siis arvatakse, et sa oled juhendajana ka harrastaja ja veedad kollektiivi juhendades oma vaba aega. Tihti unustatakse, et juhendaja on proff, oma eriala aastaid õppinud."