36-aastane Evelin Udrik, vähemalt 14 korda erinevate seaduserikkumiste eest kohtu all olnud saarlanna seni viimaseks avalikuks tulnud vägitükiks oli septembris naispolitseinike roppude sõnadega läbisõimamine.

Saarte Hääles oleme Evelini tükkidest kirjutanud kordi ja viimati oktoobris, mil ta oli kohtu all selle eest, et tungis 9. juulil Kuressaares oma ohvrile "kättemaksuks tahtlikult kallale" ja peksis teda rusikaga näkku, nii et veri ninast väljas.