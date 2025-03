Kuressaare Linnajooksul tänavu uue kujundusega medalid

Kuressaare Linnajooksul on viimastel aastatel olnud kasutusel medal, millel on kujutatud Kuressaare linna siluett koos linnuse, kiriku tornide, veetornelamu jm ehitistega.

Medali keskel on sel aastal esile toodud Kuressaare suursilla 3D kujutis. Suursilla puhul on tegu Eesti ühe pikima kivisillaga, mis on ehitatud aastal 1820.

Sporrong Eesti kujundaja Kairo Antsaare idee oli, et igal aastal oleks medalil kujutatud erinev Kuressaares või Saaremaal üldtuntud objekt. Nii tekiks järjepidevalt linnajooksul osalejatel võimalus koguda linnajooksude medaleid vaatamisväärsuste seeriana.

Eelmisel aastal oli medalil kujutatud Kuressaare linnus ja üle-eelmisel aastal Veski kohvik. Medalile lisab väärtust ka värviküllane pael.

Reede õhtul toimuvate lastejooksude uus medal on kujundanud ja toodetud SoundVoice OÜ poolt, kes on juba neljandat aastat linnajooksu hea koostööpartner. Medal on kahepoolse kujundusega ja lapsemeelselt rõõmsa kujundusega.

„Kuigi jooksma ja matkama ei tulda kindlasti ainult medali pärast, on see loodetavasti suurepäraseks lisamotivatsiooniks, et Kuressaare linnajooksul kaasa lüüa. Oleme medalite kujundusele alati suurt tähelepanu pööranud,“ kommenteeris jooksu peakorraldaja Mati Mäetalu.

Kuressaare Linnajooksule saab registreerida soodushindadega veel kuni märtsi lõpuni! Osavõtutasu on kehtestatud kõikidele põhidistantsidele - Sportlandi 10 km jooks ning 5 km jooks ja kõnd.

Laste ja noorte registreerimise hind ei muutu ja see on kuni mai alguseni 5 eurot. 2. mai õhtul toimuvad Arens lastejooksud on kõigile tasuta. Kuressaare Linnajooks kuulub Rimi Eesti Linnajooksude sarja, mille ühisregistreerimine lõpeb samuti 31. märtsil.