Pilgud taevasse Täna näeme osalist päikesevarjutust

Kuuvarjutus tähendab teatavasti seda, et Päikesest eemale suunatud Maa varjukoonus satub katma Kuud. Päikesevarjutuse korral aga katab Kuu Päikese näivat ketast; osalise varjutuse aegu osaliselt. Kuud ennast siis näha ei ole, kuid päikese kuju on “ebaharilik”.

Nii osalise kui täieliku kuuvarjutuse puhul on asi selles mõttes lihtne, et varjutust iseloomustavad kellaajad (varjutuse eri faaside algused ja lõpud, keskmoment) kehtivad samamoodi igas maakera punktis. Iseasi, kas Kuu on parajasti horisondi kohal või mitte; see asjaolu määrabki kuuvarjutuse nähtavuse.