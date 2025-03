Sabad ja Sarved OÜ omanik Meelis Sepp rääkis, et uued lüpsirobotid töötavad võrreldes vanemate mudelitega palju paremini. “Nüüd ma tunnen, et robotist on tolku,” sõnas Sepp. Vanema põlvkonna lüpsirobotitega oli tema sõnul sageli mingi jama.