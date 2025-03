Tehumardi sammast “kaunistati” lubamatute värssidega

Eile hommikul puhastasid Saaremaa Halduse töötajad sammast, millele oli kahe külje peale, täpselt sinna, kuhu vald uued tahvlid paigaldas, punase aerosooliga peale soditud luuletus. Täpset teksti oli keeruline välja lugeda, ent selge oli see, et tegu oli eestikeelse tekstiga. Näiteks võis tuvastada sõnad “sambad” ja “hambad”.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson ütles, et kuna samba pesu tehti oma tööjõuga ning värvieemaldus käis üsna kiirelt ja kergelt, siis suuremat rahalist kahju see kaasa ei toonud. “Paar pudelit graffitieemaldamise vahendit, et aerosool maha pesta, nii umbes 50 euro ringis,” märkis Tiitson.