ARVUDE KEELES: Saarlased ja muhulased suurtel pidudel

FOTO: Liina Õun

Tänavusel suurel laulu- ja tantsupeoaastal tasub meenutada, et 1938. aastal 20. juunil läksid Roomassaare sadamast teele XI üldlaulupeost ja Eesti vabariigi XX aastapäevale pühendatud kaitseliidu suurüritusest osavõtjad. Taritu rahvamaja juhataja Aili Salongi sõnul laulis Tallinnas tookord ka Taritu segakoor. Sellest ajast on koor üldlaulupeol osalenud.

Eelmise sajandi 40. ja 50. aastatel sõideti suurele peole veoautodega. Tallinna ei olnudki autojuhil vaja sõita. Lauljad, tantsijad ja pillimehed astusid Kuivastus laevale ja Virtsus rongile.

Kui palju värve ja ilu!

Mustjala rahvamaja endine juhataja ja sealse tantsurühma juhendaja Valve Lõhmus meenutab, et Oskar Kaasiku juhendamisel käis Mustjala segakoor 12-liikmelisena Tallinnas suurel peol 1955. aastal.

Kuivastusse sõideti lahtises autokastis, mis oli kaskedega ehitud. Rongis oli vagunite põrand kaetud põhkudega, et reisijail oleks mugavam istuda. Tallinnas pakkus saarlastele ööbimisvõimaluse põllumajanduse ministeerium. Valve sõnul ööbisid Mustjala lauljad ministeeriumi saalis. Magamisasemeks olid matid ja madratsid.

Värvikalt on kirjanik Juhan Smuul kirjutanud muhulaste imelikest juhtumistest Tallinna juubelilaulupeol. Raamat ilmus 1957. aastal.

Muhulaste rahvariided olid kirjamehe meelest ilmsed maailma ilusamad.

“Kui palju värve ja ilu, kirevust, tööd, tervet maitset! Vaata ainult neid põllesid! Vaata neid sukki! Vaata, missugused pluusid! Vaata tanusid, mida oskavad kanda ainult muhulased. (Teised panevad need viltu pähe, arvavad vist, et nii on peenem. Kuid muhu tanu kantakse otse. Kui näen koketilt viltu pähetorgatud muhu tanu, paistab mulle, et lodi on heinakuhjale kummuli lükatud.)

Vaata neid seelikuid! Kui sa veel ei mõista laulu: “Sa oled kui lilleke, väike, mis üleni roose on täis” – siis mõtled ta siin samas välja. Muhu seelik – see on terve kandidaaditöö. Vaata neid triipe, mis kirendades ülevalt alla laskuvad. Vaata neid nugateravaid volte, mis saavutati sellega, et seelik hoiti öö läbi kruipingi vahel. Vaata seda lillede merd, mis ümbritseb kergeid jalgu ja mida kutsutakse “ai”.

Ja tüdrukud ise … Kui palju erivärvilisi silmapaare on suunatud Suurele väinale, missuguste pilkude lillekimp mõõdab üheksaverstalist sinist mõõtmatust! On silmi, mis on kui sinililled: on teravaid ja lõbusaid, mis vaatavad nagu nirgil aiaaugust, on pruune, on halle, on palju vahepealseid värvitoone. On pilke, mis tungivad sulle südame põhjani ja mis oma pilkava säraga tõmbavad nagu raspliga üle ninajuure,” kirjeldab Smuul.

Eeloleval tantsupeol pole pealtvaatajail võimalik muhulaste ilumeelt, tantsijate kauneid rahvariideid ja pilkava säraga silmi näha. Kaunid ja graatsilised Muhu tantsijad jäeti seekord ukse taha. Miks?