Realismipisikuga Saara Väli

“Olen juba varasest east, ütleks, et kogu elu kunstiga tegelenud, see on alati minu lemmiktegevus olnud,” ütleb 17-aastane Saara. Pühendumine toob ka tunnustuse. Veebruaris pälvis ta Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia, üleriigilisel kunstiolümpiaadil saavutas ta gümnaasiumiastmes kolmanda koha ja kolmandat aastat järjest parima koduse töö preemia. Olümpiaad koosneb kolmest osast: teooria tundmine, kohapeal antud teemal tehtud töö ja varem kodus tehtud töö.

Saara kunstiõpetaja Katrin Vaheri sõnul on Saara väga töökas ja elab pliiats või pintsel käes. “Loomult andekas ja vaimselt sisukas noor inimene. Tema maalid on realistlikud ja kajastavad mingi erilise maagiaga inimtundeid, mis igas mõtlevas vaatajas hakkavad vastu kajama,” rääkis Vaher. Ta nentis, et Saara on juba kujunenud iseseisvaks loovisiksuseks.

27. aprillil Tallinna Kunstihoones avatud kunstnike liidu kevadnäitusel on väljas 117 autori tööd, nende hulgas ka Saara maalitud autoportree “Mina”. “Pean ütlema, et uhke tunne on olla ühes nimekirjas kunstnikega, keda ma pidin kunstiolümpiaadiks õppima,” muigab neiu ise.

FOTO: Erakogu

“Mina” “Ma armastan end leida hetkedes, mis mulle ei meeldi. Seda pilti tehes olin ma seisundis, mis mulle ei meeldinud. Olin püstitanud endale eesmärgi areneda tehniliselt ning seetõttu surusin end raamidesse. Lisaks tuli raamidele juurde veel kooli- ja suhete stress. Olin seesmiselt tasakaalust väljas. Selles olukorras otsustasin teha autoportree. Mõistsin, et minu tasakaalust väljasoleku saab pöörata enda kasuks, tehes kunsti.

Kunstihoone kuraator Tamara Luuk märkis, et Saara töö on väljas koos põhiliselt Tartu traditsioonilise maalikooli väärtusi edasiarendavate kunstnike maalidega (Aapo Pukk, Liive Koppel, Laura Kõiv, Tea Lemberpuu, Evi Tuvikene jt). “Kuigi žüriile avaldasid muljet ka Saara guašid, otsustati üksmeelselt panna välja tema ainus esitatud õlimaal “Mina”. Meeldisid ka verinoore tütarlapse oma pilte iseloomustavad laused tema armastusest peatatud hetkede ja inimeste vastu, keda ta oma guaššidel kujutas,” lausus ta.

Üks saarepiiga arengule kaasaaitajaid on juba poolteist aastat olnud kunstnik Aapo Pukk. Just tema õhutusel esitas Saara tööd nii kevadnäituse žüriile kui ka rahvusvahelisele Art Renewal Center Salon’i kunstivõistlusele. See on võistlus, kus konkureerivad realistlikku kunsti harrastavad kunstnikud üle maailma. Sel aastal saadeti võistlusele 4300 tööd, mille hulgast valiti erinevates kategooriates finaali 1500. Saara autoportree on üks 37 tööst, mis pääses finaali kategoorias Da Vinci Initiative, kus konkureerivad 12–19-aastased kunstnikud.