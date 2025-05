Kuressaare Soojus plaanib büroohoone rajamist

Maja soovib ehitada kinnistu omanik Kuressaare Soojus, kelle praegune kontorihoone on ehituslikult kehvas seisus. "Meie jaoks on oluline kiiresti edasi liikuda, sest hoone katusekonstruktsioonid on avariilises seisukorras, lisaks ei vasta maja ka tänapäevastele soojapidavuse ja ventilatsiooninormidele," selgitas Kuressaare Soojuse nõukogu esimees Andres Tinno.