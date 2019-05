Transaviabaltika avas suvise lennupiletite müügi

Liini Tallinna–Kuressaare reisidele sai veel esmaspäeval veebilehel saartelennuliinid.ee pileteid osta üksnes mai lõpuni. Need, kes valisid kalendrist juba juuni kuupäeva, võisid veebilehelt lugeda, et lende ei toimu. Eile hommikul teatas Tallinna–Kuressaare lennuliinil teenusepakkujana jätkav Leedu ettevõtja Transaviabaltika siiski, et piletimüük suviseks lennuperioodiks on avatud.